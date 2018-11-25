هدف عسيري ضمن أجمل 10 أهداف آسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 أهداف أطلق عليها أجمل الأهداف التي شهدتها نسخة دوري أبطال آسيا 2018 والتي اختتمت أخيرا بتتويج كاشيما إنتليرز الياباني باللقب، تاركا الفرصة للجماهير لاختيار أجمل هدف. وتضمنت القائمة هدف مهاجم الأهلي مهند عسيري في تراكتور سازي تبريز الإيراني ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات. الأهداف الـ10 المرشحة 1 أكرمجون عليباييف (لوكوموتيف الأوزبكي) في المباراة أمام الوحدة الإماراتي بالجولة الأولى لدور المجموعات 2 ريكاردو غولارت (غوانغزهو إيفرغراند) في المباراة أمام جيجو يونايتد الكوري الجنوبي بالجولة الثالثة لدور المجموعات 3 أوسكار (شنغهاي إس آي بي جي الصيني) في المباراة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بالجولة الثالثة لدور المجموعات 4 تشينغ تشين لونغ (كيتشي من هونغ كونغ) في المباراة أمام كاشيوا ريسول الياباني بالجولة الرابعة لدور المجموعات 5 مهند عسيري (الأهلي السعودي) في المباراة أمام تراكتور سازي تبريز الإيراني بالجولة الخامسة لدور المجموعات 6 إيدغار (بوريرام يونايتد التايلاندي) في المباراة أمام تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بذهاب دور الـ16 7 أحمد نورالله (بيرسيبوليس الإيراني) في المباراة أمام الجزيرة الإماراتي بإياب دور الـ16 8 مامي ثيام (الاستقلال الإيراني) في المباراة أمام زوباهان الإيراني بإياب دور الـ16 9 بغداد بونجاح (السد القطري) في المباراة أمام الاستقلال الإيراني بذهاب ربع النهائي 10 سيرجينيو (كاشيما إنتليرز الياباني) في المباراة أمام تيانجين الصيني بذهاب ربع النهائي



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