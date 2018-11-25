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شكرا لقرائتكم الحاوى يستأنف تدريباته الجماعية مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي في مران فريقه الجماعي المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة، بعد غيابه عن مران الأمس لشعوره بألام فى العضلة الخلفية ليدعم هجوم فريقه في مواجهة المقاولون العرب المقبلة.
وليد سليمان
كما شهد المران استمرار غياب الثنائي الحارس محمد الشناوي والمهاجم المغربي وليد ازارو، حيث يعاني الأول من اصابة في العضلة الضامة ستبعده عن مواجهة المقاولون، فيما يعاني أزارو من كدمة في وجه القدم قد تهدد مشاركته أمام الذئاب.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر اقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
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