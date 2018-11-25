شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا ينتظم في تدربيات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم مؤمن زكريا صانع العاب الأهلي في مران فريقه الصباحي المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة، بعد غيابه عن مران الأمس.

وغرم مسئولو الأهلي مؤمن زكريا لاعتذاره بشكل متأخر عن حضور مران الأمس وهي العقوبة التي تم ابلاغ الجناح الدولي بها بشكل رسمى.



مؤمن زكريا

كما شهد المران الظهور الأول لعادل مصطفي مدرب الفريق المساعد الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والمقرر اقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.