شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكر مغلق اليوم لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك، معسكرا مغلقا اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة، فى المباراة التى ستقام على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ16 بالدورى الممتاز فى البطولة التى يحتل صدارتها الفريق الأبيض برصيد 29 نقطة.

ويستعيد الأبيض فى مواجهة الجونة الثلاثى حمدى النقاز وفرجانى ساسى وكاسونجو بعد تجهيزهم بصورة جيدة للمواجهة بعد غيابهم عن مواجهة الداخلية الأخيرة وسوف يشاركون بشكل أساسى فى لقاء الجونة وسيكون مشاركة ساسى على حساب محمود عبد العزيز وكاسونجو على حساب عمر السعيد بينما ستكون مشاركة النقاز على حساب حازم إمام فى حالة جاهزية محمود علاء مدافع الفريق للقاء خاصة إن جروس يدرس الاستعانة بالنقاز فى مركز المساك مع بقاء حازم إمام فى مركز الظهير الأيمن فى حالة استمرار معاناة محمود علاء من إصابة العضلة الخلفية والتى سيتم حسمها بشكل نهائى فى مران اليوم.