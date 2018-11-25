شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز إلى العاشرة مساء الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن تأجيل إنطلاق مباراة ريفربليت ضد غريمه التقليدى بوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس للمرة الثالثة إىل العاشرة مساء. كانت جماهير ريفربليت قد اعتدت على حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبى فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين قبل أسبوعين فى معقل بوكا جونيورز "البومبونيرا" قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2 – 2.

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز إلى العاشرة مساء الأحد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .