شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يدعم الأهلي أمام المقاولون.. واستمرار غياب أزارو والشناوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كما شهد المران استمرار غياب الثنائى الحارس محمد الشناوى والمهاجم المغربى وليد أزارو، حيث يعانى الأول من إصابة فى العضلة الضامة ستبعده عن مواجهة المقاولون، فيما يعانى أزارو من كدمة فى وجه القدم قد تهدد مشاركته أمام الذئاب.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى العام.
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