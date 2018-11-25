شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تهزم جويلى كينج 10/3 قبل نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد البطلة المصرية رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة للاسكواش والمصنفة الأولى عالمياً، لخوض نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة، والتى تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم فى اللعبة، نظراً لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .

وأطاحت رنيم الوليلى بمواطنتها نوران جوهر المصنفة السابعة، من نصف نهائى البطولة بعد الفوز بنتيجة 3/2، في مباراة ماراثونية استمرت لـ 5 أشواط كاملة واستغرقت 66 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:13-11, 10-12, 11-8, 9-11, 11-7

وتواجه رنيم الوليلي نظيرتها النيوزيلاندية جويلي كينج المصنفة الخامسة عالمياً في نهائي البطولة .

وقبل موقعة النهائى، التقت رنيم مع جويلى كينج فى 13 مباراة سابقة، فازت الوليلى فى 10 مواجهات، فيما فازت المصنفة الخامسة صاحبة الـ30 عاماً فى 3 مواجهات.

وتصدرت رنيم الوليلى التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش مؤخراً بعد خروج نور الشربينى من ربع نهائي البطولة، لتنهي الوليلي هيمنة 31 شهراً للشربينى على صدارة التصنيف.