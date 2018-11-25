شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام مؤمن زكريا فى مران الأهلي.. وظهور أول لـ عادل مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، فى مران فريقه الصباحى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، بعد غيابه عن مران الأمس.

وغرم مسئولو الأهلي مؤمن زكريا لاعتذاره بشكل متأخر عن عدم حضور مران الأمس، وهى العقوبة التى تم إبلاغ الجناح الدولى بها بشكل رسمى.

كما شهد المران الظهور الأول لـ عادل مصطفى مدرب الفريق المساعد الذى تم تصعيده من قطاع الناشئين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى العام.