شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.."ضحك و لعب وحب" يجمع عائلة نادر السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عائلة نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والقطبين السابق تعشق " الضحك و اللعب و الحب " ، حيث نجد انه دائما ينشر صور تجمعه بأسرته فى لحظات الود سواء داخل مصر أو خارجها .

كما أن عائلة نادر السيد تغلب عليها الملامح الأوروبية من العيون الملونة و الشعر الأصفر بالرغم من إن زوجته مصرية ، و يرصد الخليج 365 أبرز لقطات الجانب العائلى فى حياة النجم نادر السيد فى الصور التالية :



نادر السيد و نجله



نادر السيد و ابناؤه



نادر السيد و أبنته



نادر السيد و بناته