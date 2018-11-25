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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.."ضحك و لعب وحب" يجمع عائلة نادر السيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عائلة نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والقطبين السابق تعشق " الضحك و اللعب و الحب " ، حيث نجد انه دائما ينشر صور تجمعه بأسرته فى لحظات الود سواء داخل مصر أو خارجها .
كما أن عائلة نادر السيد تغلب عليها الملامح الأوروبية من العيون الملونة و الشعر الأصفر بالرغم من إن زوجته مصرية ، و يرصد الخليج 365 أبرز لقطات الجانب العائلى فى حياة النجم نادر السيد فى الصور التالية :
نادر السيد و نجله
نادر السيد و ابناؤه
نادر السيد و أبنته
نادر السيد و بناته
نادر السيد و زوجته
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.."ضحك و لعب وحب" يجمع عائلة نادر السيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .