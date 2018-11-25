شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إنطلاق الجولة الـ 16.. شاهد أهداف الأسبوع الـ 15 للإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تفتتح اليوم الأحد منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة ثلاثة مواجهات مثيرة تجمع مصر المقاصة مع إنبى والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش والانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى .

وشهدت الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام تسجيل 26 هدفاً فى 8 مباريات .

وتصدرت مباراتى المقاولون العرب والجونة وطلائع الجيش مع بتروجت قائمة أجمل مباريات هذه الجولة بعدما شهدت غزارة تهديفية رائعة حيث انتهت كل مباراة بستة أهداف .

شاهد أهداف الجولة الـ 15 للدوري

المقاولون 4-2 الجونة

الاتحاد 1-0 انبى

المقاصة 2-0 النجوم

حرس الحدود 3-0 المصرى

طلائع الجيش 3-3 بتروجت

الانتاج الحربى 2-1 الاسماعيلى

وادى دجلة 1-1 بيراميدز

الزمالك 2-1 الداخلية