عنتر: الزمالك بلا منافس حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:
قال محمد عنتر لاعب الزمالك، إنه لا يرى أي منافسا لناديه في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.
وتابع عنتر في تصريحات لقناة أون سبورت "لا أجد أي منافسا للزمالك حتى الآن، حتى بيراميدز بعيدا عن الفريق".
وعن توقعاته للمربع الذهبي في الموسم الحالي، قال "الزمالك وبيراميدز والأهلي، ولا أرى فريقا آخر".
وواصل "الزمالك بالمستوى الحالي سيحصد الدوري والكأس، وانتظروني بعد عام".
وأردف "لا أخشى أي مدافع أو حارس مرمى، أقوم بالتركيز على الكرة، ولا أنظر في الشخص الذي أواجهه".
وختم "هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، هو من قام بضمي سابقا لمنتخب المحليين، وأحلم بالانضمام للمنتخب الأول".
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