نشرة السبت.. كارتيرون يودع لاعبي الأهلي.. وانتهاء أزمة بانسيه مع المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:
شهد يوم أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية الهام التي نستعرضها في التقرير التالي:
فشل عمومية الأهلي.. اعتماد الميزانية وإحالتها للجهاز المركزي
عودة طارق سليمان مدربًا للحراس بالأهلي.. وعادل مصطفى مساعدًا بالجهاز الفني
غرامات وشكر وتهديد.. قرارات لجنة المسابقات بشأن أحداث الزمالك والداخلية
المصري يعلن عبر مصراوي انتهاء أزمة بانسيه
الأهلي يوقع عقوبات مغلظة على عاشور ومؤمن
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