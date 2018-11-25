شكرا لقرائتكم تفاصيل انتقال ياسر ابراهيم للزمالك فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على إبرام صفقة تبادلية مع سموحة للحصول على خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندرى، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط الدفاع الأبيض بعدما طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق دعم مركز المساك والظهير الأيسر ورأس الحربة لاعب فى كل مركز منهم فى شهر يناير القادم .

ووفقا لمصدر وسيط بالصفقة يرغب مجلس الزمالك فى أن تقتضى الصفقة التبادلية بحصول سموحة على خدمات محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بداية من شهر يناير بجانب دفع 15 مليون جنيه والحصول على خدمات ياسر إبراهيم بشكل نهائى من الفريق السكندرى مع وجود ترحيبا من جانب الزمالك بالموافقة على انتقال باسم مرسى العائد من الإعارة من لاريسا اليونانى أيضا لسموحة فى الشتاء فى حالة وجود رغبة من اللاعب بالانضمام للفريق السكندرى بعد فسخ تعاقده مع النادى اليونانى.

ووفقا للمصدر ذاته ، إن إدارة الزمالك ترى إن جروس لا يعتمد على دونجا فى مركز الوسط فى ظل وجود أكثر من لاعب ويحرص على إقناع اللاعب بالمشاركة كمساك ولكن دونجا يرغب فى المشاركة بمركزه لإظهار إمكانياته لذلك ستكون الإعارة حلا جيدا للطرفين من الناحية الفنية خاصة إن لاعب سموحة سيكون إضافة قوية لخط الدفاع مع تواجد محمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى والصاعد محمد عبد السلام.