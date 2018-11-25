شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح "خزائنه" للمدرب الجديد و"ظروف خاصة" تُبعد فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادي الأهلي فكرة وضع سقف أو ميزانية محددة للمدرب الأجنبي الجديد المُزمع التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الاماراتي .

و علم ”الخليج 365” أن مجلس الإدارة بالأهلى رفض السير على الطريقة القديمة بتحديد راتب للمدرب الجديد وقرر رصد ميزانية مفتوحة للتعاقد مع مدرب أجنبي بمواصفات تُناسب طموحات القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ويتميّز بعدة شروط أهمها الشخصية القوية والسيرة الذاتية الجيدة، وأن يكون على دراية بالكرة الأفريقية ، وقال مصدر في الاهلي أن كارتيرون كان صاحب سيرة ذاتية جيدة وكان على دراية بالكرة الأفريقية لكنه كان ضعيف الشخصية إلى حد كبير، وهى الغلطة التى يتطلع مجلس الإدارة لعدم تكرارها فى المدرب الجديد.

وأكد المصد، أن هناك أكثر من مدرب دخل دائرة ترشيحات لتدريب المارد الأحمر منهم البرتغالي مانويل جوسفالدو فيريرا المدير الفني الاسبق للزمالك والحالي للسد القطري، موضحاً ان الأمور المالية لا تقف عائقاً أمام التعاقد مع هذا المدرب لكن الأخير لم تعد لديه رغبة في العمل بمصر بعدما تعرض للعديد من المشاكل خلال تواجده في الزمالك والتى زادت بعد رحيله من مصر .