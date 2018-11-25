شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربى "طمعان" فى المصرى البورسعيدى على ستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد السلام مع دقات الثامنة مساء اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة تبدو سهلة نظرياً للعجلات الحربية التى قهرت الاسماعيلى فى عقر داره بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية فيما خسر الفريق البورسعيدى من حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 15 هدف فيما يحتل المصرى المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر 2 وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة .

ويسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لملاحقة المقاصة على المركز الثالث عن طريق انتصاره الثانى على التوالى فيما يأمل مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى الذى تولى المسئولية خلفاً لميمى عبد الرازق أن يخطف النقاط الثلاث فى أول ظهور له مع الفريق البورسعيدى .