رياضة | الأهلي يصطدم بالاتحاد في ديربي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصطدم بالاتحاد في ديربي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي الذي يضم الثنائي المصري محمد عبدالشافي وعبدالله السعيد مع نظيره الاتحاد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد "الجوهرة"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

يسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واستعادة نغمة انتصاراته بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام القادسية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم المشاركة الأولى لعبدالله السعيدي في لقاء الديربي، بجانب مشاركة محمد عبدالشافي الذي تعافى من إصابته مؤخرا.

يدخل فريق الأهلي لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يقع الاتحاد في المركز الأخير برصيد نقطتين.