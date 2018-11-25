رياضة | يورجن كلوب يشيد بانتفاضة ليفربول أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يشيد بانتفاضة ليفربول أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، بانتفاضة لاعبيه في الشوط الثاني والفوز 3-0 على واتفورد، لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والبقاء بلا هزيمة للمباراة 13 في المسابقة.

وبعد مرور 66 دقيقة، كان التعادل دون أهداف يسيطر على لقاء ليفربول، بينما كان سيتي في طريقه للانتصار 4-0 على ويست هام يونايتد، ولو حدث ذلك لأصبح الفارق أربع نقاط بين العملاقين.

لكن محمد صلاح افتتح التسجيل بعد تعاون مع ساديو ماني، وأضاف المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة، قبل أن يختتم روبيرتو فيرمينو الثلاثية.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أعتقد أن النتيجة تروي القصة لأننا حافظنا على صمودنا.. دافع المنافس واعتمد على الهجمات المرتدة لذا حصلنا على لحظات قليلة جيدة".

وأضاف المدرب الألماني: "طريقة إنهاء المباراة كان رائعة خاصة الهدف الثالث.. الهدف الأول جاء بعد جملة كروية رائعة وهدف الركلة الحرة من ترينت كان أشبه بالحلم".

وتابع بعد البقاء في المركز الثاني بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر وحامل اللقب: "كانت مباراة جيدة أمام فريق جيد".

وبدأ واتفورد الموسم بأربعة انتصارات متتالية وكان يحتل المركز السابع قبل استضافة ليفربول لكنه تراجع مركزين بعد هذه الهزيمة.

وسيكون ليفربول على موعد مع قمة مرتقبة في الجولة المقبلة أمام إيفرتون سادس الترتيب، الذي فاز 1-صفر على كارديف سيتي أمس السبت.