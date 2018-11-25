رياضة | جوارديولا ينتقد لاعبيه رغم الفوز برباعية على ويست هام يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا ينتقد لاعبيه رغم الفوز برباعية على ويست هام يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا، أداء فريقه رغم الفوز 4-0 على ويست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت، وألقى باللوم على فترة التوقف الدولية.

لكنه بدا جوارديولا ممتناً لعدم إهدار نقاط، مشيراً إلى أن "أندية كبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد تعثرت اليوم".

وأبلغ المدرب الإسباني الصحافيين: "تدرب اللاعبون لمدة عشرة أيام ومعظمهم بطرق مختلفة، وأحياناً بإيقاع مختلف، ثم عادوا وخاضوا حصة تدريبية واحدة، ثم سافروا لمواجهة ويست هام".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "فقدنا الكثير من التمريرات ولم نجد مواقع مناسبة للهجوم منها.. الأهداف الأربعة رائعة والنتيجة مذهلة".

وتابع جوارديولا: "بعد فترة التوقف علمنا أن ريال مدريد خسر وبايرن ميونخ تعادل على أرضه، ولم يتمكن مانشستر يونايتد من الفوز بملعبه.. من الصعب دائما اللعب بعد فترة التوقف لذا أقدر فريقي جداً وأعرف أننا يجب أن نتحسن".