كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي جدة.. بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويدخل فريق الأهلي المباراة فارقاً ب تسع نقاط كاملة عن المتصدر لجدول البطولة فريق الهلال برصيد 28 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة ليُقلص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر، فضلاً عن حساسية المباراة التي تمثل بطولة جداوية مستقلة بذاتها
وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق كل من جعفر الصليح و فهد العتيبى.. وتردد القناة هو 12284 عمودي V مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك بتقنيات HD و SD.
وتنطلق مباراة الاتحاد والأهلي تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.
تشكيل الاتحاد
حراسة المرمى: عساف القرني.خط الدفاع: عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي.خط الوسط: جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي.خط الهجوم: فهد المولد / حسن معاذ / روماريو.
تشكيل الاهلي
حراسة المرمى: محمد العويس.خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / خورادو / عبد الله السعيد.خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | ديربي جدة.. بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد بدون تقطيع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .