رياضة | مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد لايف بث سريع بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد لايف بث سريع بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة العربية والسعودية تحديدًا، علي موعد مرتقب عندما يحتضن ملعب الجوهرة نسخة أخرى من ديربي جدة والذي يجمع بين الأهلي والاتحاد ضمن قمة مباريات الحولة العاشر لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتعد هذه المواجهة حاسمة للفريق

ين ضمن منافسات البطولة السعودية

ويدخل فريق الأهلي المباراة فارقاً ب تسع نقاط كاملة عن المتصدر لجدول البطولة فريق الهلال برصيد 28 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة ليُقلص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر، فضلاً عن حساسية المباراة التي تمثل بطولة جداوية مستقلة بذاتها

وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق كل من جعفر الصليح و فهد العتيبى.. وتردد القناة هو 12284 عمودي V مع معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك بتقنيات HD و SD.

وتنطلق مباراة الاتحاد والأهلي تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عساف القرني.خط الدفاع: عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي.خط الوسط: جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي.خط الهجوم: فهد المولد / حسن معاذ / روماريو.

تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: محمد العويس.خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / خورادو / عبد الله السعيد.خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

