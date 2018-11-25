جدة تشتعل بديربي الحسابات والمفارقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب -جدة

يجذب ديربي الأهلي والاتحاد اليوم أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية في الداخل والخارج عندما يصطدم الندان التقليديان بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشعل الديربي هذه المرة ما سبقه من حيث تأجيل موعده ومن ثم تثبيته، وكذلك من حيث التصريحات التي سبقته، مرورا بواقع الفريقين وموقعهما في الترتيب العام لفرق الدوري والنقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، كما أنه للمرة الأولى سيوجد عدد كبير من الأجانب في الفريقين، إضافة إلى قضية تقسيم الجماهير بواقع 70% لصاحب الأرض وهو الاتحاد في هذه المباراة، و30% للأهلي الضيف.

أكثر من عنوان للديربي فرض نفسه هذه المرة وقوفا على المعطيات التي سبقته.

جريحان خاسران

كلاهما خسر في الجولة الماضية له بدوري الأمير محمد بن سلمان، فالاتحاد خسر أمام الفيحاء 1-2، بينما خسر الأهلي أمام القادسية 0-2. ويتوقع نقاد أن تكون هذه المباراة بداية عودة الاتحاد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن، فيما يتوقع آخرون أن يبقي الأهلي جاره في سكة الخطر.

تأجيل وتثبيت

سبق وأن أعلنت لجنة المسابقات تأجيل الديربي بسبب موعد السوبر السعودي المصري، ثم عادت اللجنة لتثبيت الموعد عقب تأجيل مباراة السوبر لتشهد هذه الفترة احتجاجات عدة، وتبادل تصريحات بين رئيسي الناديين وعدد من المسؤولين فيهما.

مشاكل وإرهاصات

شهدت الأيام الماضية ارتفاع وتيرة المشاكل وتناقل الأخبار في معقل الناديين من خلال طرح قضية مهند عسيري مع الأهلي وإيقافه، وطرح قضية لاعب الاتحاد السابق عدنان فلاتة ومطالباته المالية.

فارق الترتيب

للمرة الأولى يخوض الاتحاد مباراة الديربي وهو في ترتيب محرج للغاية، حيث يتذيل الترتيب برصيد نقطتين بعد مرور 9 جولات، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، حيث يبلغ الفارق النقطي بينهما 17 نقطة.

ديربي الأهداف المضاعفة

تبلغ حصة الأهلي من الأهداف المسجلة ضعف حصة الاتحاد (18 للأهلي و9 للاتحاد)، فيما تبلغ نسبة أهداف الاتحاد المستقبلة أكثر من ضعف نسبة أهداف الأهلي المستقبلة (الاتحاد استقبل 21 هدفا، فيما استقبل الأهلي 10 أهداف).

تقسيم المدرجات

للمرة الأولى في تاريخ الدوري، سيشهد الديربي تقسيم المدرجات بواقع 70% لمصلحة الاتحاد (صاحب الأرض والجمهور) و30% لمصلحة الأهلي، وسط حالة من عدم الرضا خاصة من الجانب الأهلاوي.

حراسة وطنية

من المفارقات أن الاتحاد والأهلي يدخلان اللقاء بحراسة وطنية، حيث يقف بين الخشبات الثلاث في الأهلي، الدولي محمد العويس، فيما يتصدى لحراسة الاتحاد فواز القرني، بعكس باقي فرق الدوري التي استعانت بحراس أجانب باستثناء الفيصلي.

المرة الأولى

ديربي اليوم هو الأول لمدربي الفريقين (سلافين بيليتش وبابلو جويدي)، كما أنه الأول لعدد كبير من اللاعبين الأجانب باستثناء عمر السومة ومحمد عبدالشافي وفيلانويفا.

المنافع والأضرار

فوز الاتحاد يبعد الأهلي كثيرا عن الصدارة ويؤثر في منافسته على لقب الدوري، كما سينعش العميد كونه سيكون الفوز الأول ومن أمام ند تقليدي، أما فوز الأهلي، فيعني ملاحقته للصدارة وفي الوقت نفسه إبقاء الند التقليدي في آخر ترتيب الدوري وإدخاله في حسابات معقدة.