شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفضل الحصول على توقيع عامر عامر للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر وسيط بصفقة عامر عامر حارس الإنتاج الحربى أن الزمالك يرغب فى الحصول على توقيعه لضمه فى الموسم المقبل، خاصة إنه لا يوجد رغبة حالية فى ضم حارس مرمى فى شهر يناير القادم.

ويضم الزمالك فى مركز حراسة المرمى كلا من محمود جنش وعماد السيد بجانب الثنائى الصاعدين عمر صلاح ومحمود عبد المنصف، إلا إن تخطيط الأبيض للموسم المقبل يأتى ضمنه حارس الإنتاج وفى حالة تعذر ذلك سيتم صرف النظر عن الصفقة.