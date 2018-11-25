شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يحسم صفقة باسم مرسى مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم المقابل المادى صفقة انضمام باسم مرسى مهاجم الزمالك العائد من تجربة الإعارة فى اليونان لصفوف نادى سموحة خلال الميركاتو الشتوى ، وكان النادى السكندرى قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب بعد فسخ إعارته مع لاريسا اليونانى بسبب التجنيد، لضمه فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب طارق يحيى المدير الفنى لسموحة، فى تعزيز خط هجوم الفريق السكندرى بضم باسم مرسى الذى لا يمانع فى الأمر خاصة فى ظل ارتباطه بعلاقة جيدة مع مدرب الفريق السكندرى، لكنه أوضح لمدرب سموحة أن أى خطوة له ستكون من خلال الزمالك.

وعاد باسم مرسي للزمالك (ناديه الأصلي) خلال فترة الانتقالات الشتوية، على أن يقرر النادي مصيره سواء بضمه لقائمة الفريق، أو إعارته مرة أخرى أو بيعه.

باسم مرسى الذى شارك مع لاريسا حتى الآن في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن ، يمتلك بعض العروض الأخرى من أندية الدورى الممتاز التى يدرسها خلال الوقت الحالى لتحديد وجهته المقبلة ، ويمتد تعاقد اللاعب مع الزمالك حتى صيف عام 2020.