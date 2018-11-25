صلاح "يسخر من راموس".. وكلوب يعلّق بغضب

بعد بدايته المتواضعة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم، عاد النجم المصري محمد صلاح إلى التألق مجددا وساهم في الفوز الذي حققه "الريدز" خارج معقلهم على واتفورد بثلاثية نظيفة في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وتمكن صلاح من هز الشباك أولا لليفربول بعد تمريرة من ساديو ماني في الدقيقة 67، ليضيف بعد ذلك ألكسندر أرنولد الهدف الثاني للضيوف من كرة مباشرة، ثم روبرتو فيرمينو، ليواصل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مسيرته في الدوري دون هزيمة بعد 13 مباراة.

وحافظ فريق كلوب على المركز الثاني برصيد 33 نقطة، متأخرا بنقطتين عن...