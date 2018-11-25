رياضة | 14 لاعبا من الإسماعيلي يشاركون للمرة الأولى في بطولات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 لاعبا من الإسماعيلي يشاركون للمرة الأولى في بطولات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ العد التنازلي لمباراة ماسيجير نيجوزى أمام الإسماعيلي والمقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وعلى خلفية ذلك يستعرض الموقع الرسمى 14 لاعبا من قائمة الفريق لم يسبق لهم التواجد في بطولات أفريقيا وهم .. حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور- باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمد هاشم. خط الوسط .. عماد حمدي – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر الوحش – محمد صادق – كريم بامبو- عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – لسعد الجزيرى. خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا – شكري نجيب. فيما تواجد الخماسى محمد مجدى حارس المرمى ومحمد مجدى قلب الدفاع وعمر الوحش وكريم بامبو ولسعد الجزيرى ببطولات افريقيا من قبل.

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