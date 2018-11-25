رياضة | انتر ميلان يهزم فروسينوني ويرتقي لوصافة الكالتشيو مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتر ميلان يهزم فروسينوني ويرتقي لوصافة الكالتشيو مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز إنتر ميلان على ضيفه فروسينوني 3 / صفر، والتي أقُيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.
وسجل أهداف إنتر ميلان بالدي دياو كايتا (هدفين) في الدقيقتين العاشرة و82 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 57.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام نابولي الذي يواجه كييفو فيورنا اليوم الأحد، وتوقف رصيد فروسينوني عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر.
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