رياضة | مدرب كريستال بالاس: مورينيو كان يشعر بالقلق من الهزيمة أمامنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كريستال بالاس: مورينيو كان يشعر بالقلق من الهزيمة أمامنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏روي هودسون المدير الفني لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، أنه يعتقد بأنهم حصلوا على فرص بكل تأكيد جعلت جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد والدكة يشعرون بالقلق.

وقال هودسون في تصريحات صحفية عقب تعادل فريقه مع الشاطين الحمر بدون أهداف : " أنا فخور بمستوى فريقي بهذه المباراة، وان اللاعبين يتطورا في كل لقاء، ‏وأعتقد بأن الفريق كان مميزاً من الناحية التكتيكية".

وتابع : "كُنا قلقين في النهاية بسبب العرضيات ولكننا تعاملنا مع الوضع بشكل جيد، وكان يجب استثمار جميع الفرص التي اتيحت للتسجيل".