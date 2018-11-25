كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كريستال بالاس: مورينيو كان يشعر بالقلق من الهزيمة أمامنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد روي هودسون المدير الفني لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، أنه يعتقد بأنهم حصلوا على فرص بكل تأكيد جعلت جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد والدكة يشعرون بالقلق.
وقال هودسون في تصريحات صحفية عقب تعادل فريقه مع الشاطين الحمر بدون أهداف : " أنا فخور بمستوى فريقي بهذه المباراة، وان اللاعبين يتطورا في كل لقاء، وأعتقد بأن الفريق كان مميزاً من الناحية التكتيكية".
وتابع : "كُنا قلقين في النهاية بسبب العرضيات ولكننا تعاملنا مع الوضع بشكل جيد، وكان يجب استثمار جميع الفرص التي اتيحت للتسجيل".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مدرب كريستال بالاس: مورينيو كان يشعر بالقلق من الهزيمة أمامنا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .