رياضة | عاجل.. فيريرا يرد على أنباء توليه تدريب الأهلي خلفا للفرنسي كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيريرا يرد على أنباء توليه تدريب الأهلي خلفا للفرنسي كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد القطري الحالي والزمالك السابق أن الحديث حول توليه تدريب الأهلي مجرد شائعات. وقال فيريرا في تصريحات صحفية أن الحديث حول تدريبه للأهلي مجرد قصص وهذه الأنباء ليست صحيحة على الإطلاق. ونفى المدرب البرتغالي رحيله عن السد القطري حلال الفترة المقبلة رافضا الحديث أيضا عن مستقبله مع الفريق . وسبق لفيريرا أن تولى تدريب الزمالك موسم 2015 / 2016، وحقق معه لقبي الدوري والكأس بعد غياب طويل .

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