شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يعود لحراسة مرمى الأهلى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد ، الثلاثاء، في الدوري العام وهي أول مباراة محلية للفريق بعد صدمة خسارة بطولة أفريقيا والخروج من بطولة كاس زايد للأندية ابطال العرب وسيقود محمد يوسف الفريق في هذه المباراة ، ويحاول الجهاز الفني تجهيز بعض اللاعبين المثصابين لهذه المباراة أمثال محمد هاني وأحمد فتحي وأن كانت حظوظ الأول هي الأقوى للمشاركة في المباراة فيما مازالت حظوظ الأخير ضعيفة للغاية.

وبات في حكم مشاركة شريف إكرامي في مباراة المقاولون العرب لعدة أسباب يأتي في مقدمتها إصابة محمد الشناوي حارس الفريق في مباراة الوصل الاماراتي الأخيرة بكاس زايد للأندية أبطال العرب ، كما أن النية لدى محمد يوسف تتجه لإعادة أكرامي للدفاع عن عرين الفريق لأراحة الشناوي الذى شارك فى مباريات كثيرة خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً وعربياً، وعانى من إجهاد شديد بدأ ينعكس على مستواه فى الملعب ، بجانب أحقية شريف فى الدفاع عن عرين الفريق بعدما جلس على دكة الاحتياطى الموسم الماضى والحالى ولم يثر أية مشاكل بل يجتهد فى التدريبات بشكل جيد ويلتزم بتعليمات الجهاز الفنى بالإضافة لدوره المهم كأحد كباتن الفريق