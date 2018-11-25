موعد مباريات دوريات أوروبا والكونفدرالية والمصري الممتاز

أسامة حافظ

يقام اليوم مباريات بدوريات أوروبا ونهائي الكونفدرالية وكوبا ليبرتادوريس والدوري المصري. وجاء جدول مواعيد المباريات كالتالي: الدوري المصري الممتاز: مصر المقاصة مع إنبي: 3:15 مساء.

الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش: 5:30 مساء.

الإنتاج الحربي مع المصري: 8:00 مساء. كأس الليبرتادوريس ريفر بليت مع بوكا جونيورز: 10:00 مساء. كأس الكونفدرالية الأفريقية: 2018 الرجاء الرياضي مع فيتا كلوب: 9:00 مساء. الدوري الإنجليزي الممتاز بورنموث مع آرسنال 3:30 مساء.

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