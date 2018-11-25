شكرا لقرائتكم خبر عن شطة : الأهلي ليس له الحق في الضغط على كاف لإلغاء البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوضح عبدالمنعم شطة، نجم النادي الأهلي، ورئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي، أن المطالبة من قبل الجماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي، بالضغط على الاتحاد الأفريقي بشأن رشوة حكم مباراة الإياب، بين الترجي وأول أغسطس، لا فائدة منه.

وقال شطة فى تصريحات تليفزيونية :" الاتحاد التونسي ضغط بشدة على الاتحاد الأفريقي، في اتخاذ عقوبة مشددة على النادي الأهلي ووليد أزارو على مابدر منه خلال مباراة الذهاب بين الفريقين لأن الفريق التونسي طرف في اللقاء".

وتابع:" ضغط مسئولي الكرة المصرية على الاتحاد الأفريقي، على غرار الاتحاد التونسي، لافائدة منه لأن الأهلي ليس طرف، وأول أغسطس هو النادي الوحيد الأحق بطلب إعادة البطولة او إلغائها".