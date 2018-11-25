شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه السعودية ودياً مرتين باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، الإتفاق على خوض وديتين أمام منتخب السعودية للشباب يومى 29 نوفمبر الجاري و 3 ديسمبر. يتواجد المنتخب السعودي للشباب فى معسكر مغلق بالقاهرة ويخوضو أكثر من ودية مع منتخب مصر و أندية مصرية . من المقرر أن تقام وديتي منتخب مصر للصالات و السعودية باستاد القاهرة الدولى.

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