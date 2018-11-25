شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة يتربع علي عرش صدارة هدافي الاسماعيلي في البطولات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الإسماعيلى بعد غياب دام 8 سنوات للمشاركة من جديد ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، وذلك من خلال الدور التمهيدى الذى سيلتقى خلاله فريق ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى عصر الأربعاء المقبل. ورصد الموقع الرسمى للدراويش تاريخ هدافى الإسماعيلى فى البطولات الحارجية التى تشمل “البطولات العربية – الافريقية – الإقليمية – العالمية” وجاءت على النحو التالى … -محمد محسن أبوجريشة “المدرب العام الحالى” يحتل الصدارة برصيد 27 هدفا. -على أبوجريشة وعبد الرحمن تراورى وعمر جمال جائوا فى مركز الوصيف برصيد 13 هدفا. -جون أوتاكا ومحمد حمص فى المركز الثالث برصيد 11 هدفا. -حسنى عبدربه فى المركز الرابع برصيد 10 أهداف. وعلى مستوى البطولة الأفريقية فجاء ترتيب الهدافين كالتالى.. – محمد محسن أبو جريشة ” 19 هدفًا ” – على أبو جريشة ” 13 هدفًا ” هداف الإسماعيلى بدورى أبطال أفريقيا – جون أوتاكا ” 11 هدفًا ” هداف الإسماعيلى فى كأس الاتحاد الأفريقى – سيد عبد الرازق بازوكا ” 10 أهداف ” – عبد الرحمن تراورى ” 9 أهداف ” – محمد بركات ” 7 أهداف ” – محمد صلاح أبو جريشة ومحمد حمص وعمر جمال ” 6 أهداف ” – أحمد العجوز وأحمد فتحى ” 5 أهداف ” – أميرو وياسر عزت وعصام عبد العال وأحمد سمير فرج وحسنى عبد ربه وسيد معوض ” 4 أهداف ” – الحملاوى وإسماعيل حفنى وأسامه خليل ومحمد حازم ورضا سيكا وحمام إبراهيم وعماد النحاس وأحمد خيرى ” 3 أهداف ” – عبد العزيز هنداوى وعماد سليمان وفوزى جمال ومحمد فكرى الصغير وطارق فهيم ومجدى الصياد وممادو كيتا وعمرو فهيم ويوسف جمال وعبد الله السعيد ومعتصم سالم وأحمد على وجون آنطوى ” هدفين ” – عبد الرحمن أنوس وطه بصرى وفاروق السيد وأمين دابو ومرسى السنارى وحميدو وحمدى نوح وخالد القماش وحماده الرومى وعاطف عبد العزيز وأدهم السلحدار وأيمن رجب وعطيه صابر وجاباتى وجودوين وعبد الله الشحات وإسلام الشاطر وخالد بيبو وسعد عبد الباقى وعبد الحميد بسيونى وعمرو الدسوقى وروبرت أكورى وجورج سلينو ومحمد عبد الواحد ومحمد فضل ومصطفى كريم وإبراهيم حسن “هدف”.

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