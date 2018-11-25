أهداف السبت: صلاح يسجل.. وسقوط البلوز.. وديمبيلي ينقذ برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي: زوار مصراوي الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف خلال اليوم السبت والذي شهد مباريات بالدوريات الأوروبية المختلفة. الدوري الإنجليزي ليفربول وواتفورد رباعية مانشستر سيتي في وست هام هدفا مباراة برايتون وليستر سيتي أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي الدوري الإيطالي هدفا يوفنتوس في سبال الدوري الفرنسي هدف ب. س. جيرمان تولوز الدوري الألماني أهداف مباراة ماينز وبروسيا دورتموند أهداف مباراة بايرن ميونيخ وف.دوسلدورف

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