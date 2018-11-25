رياضة | موعد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم في مصر الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتعد أبرز ظواهر هذا الأسبوع قبل بدايته هو عودة النادي الأهلي للمشاركة في البطولة بعد غياب طويل، بسبب المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" موعد مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري. - مباريات يوم 25 نوفمبر :- * مصر المقاصة x إنبي 3:15 عصرًا *الإتحاد السكندري x طلائع الجيش 5:30 مساءً *المصري x الإنتاج الحربي 8:00 مساءً - مباريات يوم 26 نوفمبر :- *وادي دجلة x حرس الحدود 2:45 عصرًا *بتروجيت x سموحة 5:15 مساءً *الزمالك x الجونة 8:00 مساءً - مباريات يوم 27 نوفمبر :- *الأهلي x المقاولون العرب 7:00 مساءً - مباريات يوم 28 نوفمبر :- *نجوم المستقبل x بيراميدز 7:00 مساءً

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