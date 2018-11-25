رياضة | ميمي عبد الرازق: طلبوا مني في المصري عدم رصد كل ما حدث معي إعلاميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميمي عبد الرازق: طلبوا مني في المصري عدم رصد كل ما حدث معي إعلاميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ميمي عبد الرازق، مدرب المصري السابق، أن مسئولين بنادي المصري طالبوه ألا يرصد كل ما دار معه في فترة عمله بالمصري خلال استضافته في برنامج الماتش اليوم.
وقال ميمي عبدالرازق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طلبوا مني قبل القدوم للبرنامج أن اخف في تصريحاتي، لكن ازاي وما تعرضت له وتشويهي أمام الجماهير لم يكن أمر سهل عليا ".
وأكمل: "قالو عن نجلي أنه "عيل"، ويتدخل في عملي وهذا غير مقبول بالمرة لأن نجلي دكتور وعنده 30 سنة ، وهو مدير أعمالي".
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