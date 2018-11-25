رياضة | عاجل.. حقيقة رحيل كريستيان جروس عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة رحيل كريستيان جروس عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف محمد الحبشي وكيل عمرو جمال لاعب الأهلي وكريستيان جروس مدرب الزمالك، موقف جروس مع الزمالك في الفترة المقبلة.
وقال الحبشي في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "جروس لا يمتلك أي عروض سواء داخلية أو خارجية".
وأضاف وكيل اللاعبين، أن جروس يحترم تعاقده مع الزمالك، موضحًا أن عقده سينتهي مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.
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