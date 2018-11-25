رياضة | فرج عامر: 99% من لاعبي سموحة انضموا للفريق "ببلاش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: 99% من لاعبي سموحة انضموا للفريق "ببلاش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، إن النادي قدم نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.
وتابع عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "لا يوجد لاعبين حاليا معروضين للبيع في سموحة، وتلقينا عرضا بـ 3 ملايين دولار للاستغناء عن أحد اللاعبين"، مشيرا إلى أن سموحة باع 3 لاعبين بقيمة 100 مليون جنيه.
وأضاف رئيس نادي سموحة: "حصلنا على محمود عبد العزيز بمليون جنيه، وتم بيعه للزمالك بـ 15 مليون جنيه"، لافتا إلى 99% من لاعبي سموحة ينضمون للفريق "ببلاش" مثل ياسر إبراهيم والمهدي سليمان وأبو جبل، مؤكدا أن المناخ بنادي سموحة يؤهل اللاعبين كي يصبحوا نجوما.
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