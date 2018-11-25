شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نهائي ليبرتادوريس بين ريفيربليت وبوكا جونيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم تأجيل مباراة بوكا جونيور وريفيربليت الأرجنتينيين في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس إلى الأحد.

وجاء قرار التأجيل بعدما هاجمت جماهير ريفيربليت حافلة بوكا جونيورز بالحجارة أثناء اتجاهها لملعب مونومنتال، وأصابت عددا من لاعبي الفريق.

كان التقرير الطبي بخصوص عدد من اللاعبين المصابين وصل إلى الاتحاد الأمريكي الجنوبي، كاشفا عن تعرض بعض اللاعبين لإصابات قد تسبب في عدم تمكنهم من خوض المباراة المرتقبة.

وتأجلت المباراة من قبل لمدة ساعة واحدة بعدما كان من المقرر أن تبدأ في تمام العاشرة مساء السبت، ثم تم تأجيلها مرة أخرى لمدة ساعة وربع الساعة ليقام في الثانية عشر والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

كان رئيس نادي بوكا جونيورز أكد للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رفضه خوض المباراة وسط كل هذه الأحداث التي حدثت للاعبي الفريق بعد إلقاء الحجارة على حافلة الفريق.

وأضاف أن بوكا جونيورز لديه دلائل موثقة حول حادثة الاعتداء، وهناك لاعبون متأثرون بشدة بعد للهجوم، وأن هناك بيان رسمي سيصدر في اللحظات القادمة.