شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مصري بين محمد الشوربجي وعلي فرج بهونج كونج للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الثنائي المصري محمد الشوربجي والمصنف الأول عالمياً ومواطنه علي فرج المصنف الثاني، مباراة قوية في نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم في اللعبة، نظرا لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .

و تأهل محمد الشوربجى، إلى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب وادى دجلة المصنف الثالث عالمياً بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-6.

يذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن نسختها الماضية .

وتغلب على فرج على نظيره الألماني سيمون روزنر المصنف الرابع بنتيجة 3 أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 11-7, 11-3.