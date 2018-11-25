شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة مدرب المنصورة وكابتن الفريق بعد جلسة منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق ياسر الكناني المدير الفني لفريق المنصورة، علي رفع الإيقاف عن كريم بدير قائد الفريق، وذلك عقب الجلسة التي جمعت اللاعب بالمدير الفني داخل النادي منتصف ليلة أول أمس في حضور حاتم المير رئيس النادي ومحمد سلامة وكيل اللاعب .

وقام كريم بدير بتقديم الإعتذار لياسر الكناني عن مابدر منه أثناء المشادة الكلامية التي حدثت مطلع الأسبوع الماضي ليتقبل المدير الفني للمنصورة اعتذار اللاعب ويطالب رئيس النادي بعودة اللاعب لتدريبات الفريق .

من جانبه أكد كريم بدير لاعب المنصورة أن ياسر الكناني المدير الفني للمنصورة سيظل الاب والأخ الأكبر لكل لاعبي المنصورة ، مؤكدا أن الجميع داخل النادي يسعوا من أجل تحقيق حلم جماهير الفريق بالعودة للدوري الممتاز مطالبا جماهير المنصورة بالاستمرار في دعم الفريق من اجل الصعود للدورى .