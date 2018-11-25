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اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 11 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية حيث حضر في اليوم الثاني 2771 فيما كان مقررا حضور خمسة آلاف أو 10 % أيهما اقل.

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مجلس الأهلي يقدم كشف حساب بالجمعية العمومية في فيلم 15 دقيقة

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي الإنجازات التي تحققت خلال العام الأول للمجلس الحالي الذي بدأ منذ الأول من ديسمبر الماضي.

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تأكد غياب الثلاثي الحارس محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد هاني عن الأهلي في مواجهة المقاولون العرب لاستمرار معاناتهم من الإصابة.

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تأكيداً لـ"الخليج 365".. الزمالك يعلن مهلة الـ90 يوم لتجنب خصم النقاط

نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، وجود مهلة للنادى الأبيض لمدة 90 يوماً لسداد المستحقات المتأخرة للكاميرونى موندومو لاعب الفريق السابق تجنبا لفرض عقوبات على النادى بخصم نقاط من رصيده.

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الزمالك يؤجل حسم مشاركة محمود علاء أمام الجونة للغد

استقر الجهاز الطبى للزمالك، على تأجيل حسم مشاركة محمود علاء مدافع الفريق من عدمه فى مباراة الجونة، خلال المران الذى سيقام عصر الغد، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقين، بعد غد الإثنين، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز.

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الزمالك يستعيد أحداد قبل مواجهة الجونة

انتظم المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي، استعدادا لمواجهة الجونة، بعد غد الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز، جاء ذلك عقب حصول أحداد على راحة بمران أمس بسبب معاناته من نزله معوية في وقت سابق.

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تدريبات تأهيلية لمدافع الإسماعيلى قبل مواجهة بطل برووندي

أدى باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى تدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبى أملا فى لحاقه بالمباراة أمام ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى يوم الأربعاء المقبل، فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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مدرب الإسماعيلي يلقن الوحش درسا قاسيا في بوروندي

شهد المران الاول للاسماعيلي في بوروندي واقعة تراشق بالالفاظ بين عمر الوحش لاعب الفريق  ومحمد محسن أبو جريشة مدرب الدراويش .

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صبحى "بتروجت" يقترب من الإسماعيلى

دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات مباشرة مع أحمد صبحى ظهير أيمن فريق بتروجت، من أجل ضمه فى انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

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18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة إنبي.. وعودة وحيد وفوافي

اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم السبت استعدادا لمباراة انبي المقرر اقامتها في الثالثة والربع غدا الأحد على ملعب المقاولون العرب ، ضمن منافسات الجولة الـ  16  بالدوري.

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