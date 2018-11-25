تصريحات السبت.. الشحات يعلق على انتقاله للأهلي.. وكلوب يتحدث عن احتفال صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:
زوار مصراوي الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات التي صرح بها نجوم الكرة، ليوم أمس السبت 24 نوفمبر:
حسين الشحات عن انتقاله للأهلي: أنتظر مونديال الأندية
الزمالك يكشف حقيقة معاقبته بسبب مستحقات موندومو
كلوب يتحدث عن احتفال صلاح بهدفه أمام واتفورد
حسن: بيراميدز يتعرض للظلم.. ولا أتفهم سبب رفض استقدام حكام أجانب
ليندمان يوجه رسالة لإدارة الأهلي وجماهيره
مدرب العين يكشف سبب عدم مشاركة الشحات أساسيًا أمام اتحاد كلباء
ميدو: رغم زملكاويتي أعشق الخطيب
الأهلي يوضح حالة الخطيب: سيخرج خلال 48 ساعة
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