رياضة | ميمي: نجاح مصطفى يونس مع المصري يساوى ميلاد نجم جديد بالتدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميمي: نجاح مصطفى يونس مع المصري يساوى ميلاد نجم جديد بالتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميمي عبد الرازق، مدرب المصري السابق، أنه لن يقود الفريق في تواجد مجلس الإدارة الحالي.

وقال ميمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مجلس إدارة المصري لم يجرؤ على انتقاد الجهاز الفني السابق‎".

وأكمل: "نجاح مصطفى يونس في تدريب المصري، يساوي ميلاد نجم جديد في عالم التدريب، لكن لم اكن اتمنى ان يتحدث عن فقداني للثقة اثناء تدريب المصري لاني املك سجلا تدريبيا كبيرا وتجاوزت هذه المرحلة".