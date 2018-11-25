رياضة | ميمي عبد الرازق يعلن ترشحه لرئاسة المصري 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميمي عبد الرازق يعلن ترشحه لرئاسة المصري 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن ميمي عبد الرازق، مدرب المصري السابق، ترشحه لرئاسة الفريق في الانتخابات المقبلة عام 2022.
وقال ميمي عبد الرازق خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لن يكون هناك أي تعامل بيني وبين مجلس ادارة الحالي، لحين انتخابات المصري عام 2022 التي سأترشح فيها كرئيسًا للنادي".
وأكمل: "لن يكون الترشح للانتقام من المجلس، لكن لإمتلاكي موهبة فن الإدارة، وشعبيتي في المصري بملايين الجنيهات".
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