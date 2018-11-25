رياضة | أهم مباريات اليوم الأحد 25-11-2018.. موقعة عربية وأخرى إفريقية وصراع لاتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم الأحد 25-11-2018.. موقعة عربية وأخرى إفريقية وصراع لاتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأحد الموافق 25-11-2018، مباريات مرتقبة في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي، بالإضافة إلى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين. كوبا ليبرتادورس (المباراة النهائية) ريفر بليت ضد بوكا جونيورز .. الساعة 11:00 مساءً على أبو ظبي الرياضية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الاتحاد × الأهلي .. الساعة 19:40 بتوقيت مكة المكرمة على القناة السعودية الرياضية الدوري المصري مصر المقاصة × انبي .. الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة علىأون سبورت الاتحاد السكندري × طلائع الجيش .. الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة على أون سبورت الانتاج الحربي × المصري البورسعيدي .. الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة على أون سبورت الدوري الإسباني أتليتيك بيلباو × خيتافي .. الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة على بي ان سبورت 3 إشبيلية × بلد الوليد .. الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة على بي ان سبورت 3 فياريال × ريال بيتيس .. الساعة 22:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة على بي ان سبروت 3 الدوري الإنجليزي بورنموث × آرسنال .. الساعة 16:30 عصراً بتوقيت مكة المكرمة على بي ان سبورت 2 ولفرهامبتون × هادرسفيلد تاون .. الساعة 19:00 مساءاً على بي ان سبروت 2 الدوري الإيطالي بارما × ساسوولو .. الساعة 14:30 ظهراً على بي ان سبورت 4 بولونيا × فيورنتينا .. الساعة 17:00 عصراً على بي ان سبورت 4 إيمبولي × أتالانتا .. الساعة 4 عصراً نابولي × كييفو فيرونا .. الساعة 4 عصراً لاتسيو × ميلان .. الساعة 20:00 مساءاً على بي ان سبورت 4 جنوى × سامبدوريا .. الساعة 22:30 مساءاً على بي ان سبورت 4 كأس الكونفدرالية الرجاء البيضاوي ضد فيتا كلوب .. الساعة 10:00 مساءً على بي إن سبورت الدوري الألماني فرايبورج ضد فيردر بريمن .. الساعة 5:30 مساءً على بي إن سبورت بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هانوفر .. الساعة 8:00 مساءً على بي إن سبورت الدوري الفرنسي مونبيليه ضد ستاد رين .. الساعة 5:00 مساءً على بي إن سبورت نيس ضد ليل .. الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورت أميان ضد أولمبيك مارسيليا .. الساعة 11:00 مساءً

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