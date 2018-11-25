رياضة | عاجل.. أول رد رسمي من الزمالك على أنباء أزمة "طاحنة" مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد رسمي من الزمالك على أنباء أزمة "طاحنة" مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، وجود أي أزمات بين محمود عبد المنعم كهربا وبين مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة. وأكد أمير مرتضى على الإعلامي كريم خطاب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدم وجود أي أزمات أو قلق في قضية كهربا بعد توثيق عقده في اتحاد الكرة المصري بالوقت الأخير. ووجه المشرف العام على ملف الكرة بنادي الزمالك رسالة ساخرة بعد الأقاويل الخاصة بوجود أزمة بين النادي وكهربا قائلاً: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

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