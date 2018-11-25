شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتجاوز سبال.. ورونالدو يتألق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 00:43

حقق يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الماضية فوزه الرابع تواليا والـ 12 في 13 مرحلة من بطولة إيطاليا، وجاء على ضيفه سبال الخامس عشر 2- صفر أمس (السبت).



وبدا الفريق مرتاحا في مباراته التي تسبق مواجهة فالنسيا الإسباني الثلثاء على ملعبه في دوري أبطال أوروبا ، إذ سيسعى لتعويض خسارته في الجولة السابقة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي 1-2.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 37 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ووصيفه نابولي الذي يلعب الأحد على أرضه ضد كييفو.

وتألق حارس الضيوف السنغالي ألفرد غوميس وصد تسديدة البرازيلي دوغلاس كوستا التي أطلقها من خارج المنطقة (26)، قبل أن يفتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس بكرة لعبها من لمسة واحدة من داخل المنطقة الى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف، متطاولا لتمريرة طويلة تلقاها من ضربة حرة من يمين المنطقة نفذها البوسني ميراليم بيانيتش (28).

ورفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري الى 9 وفي جميع اللقاءات التي خاضها مع فريقه الجديد الى 10، علما أن البرتغالي عاود نشاطه الكروي بعد فترة توقف الدوري الإيطالي بسبب المباريات الدولية، لابتعاده موقتا عن المنتخب الذي كان بين المنتخبات التي حجزت بطاقات المربع الذهبي للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ثم عزز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني متابعا من داخل المنطقة الى قلب الشباك كرة سددها كوستا وارتدت من يدي الحارس غوميس، بعد لعبة متقنة من رونالدو من يسار المنطقة (60).

ومني روما بهزيمته الأولى في ملعب أودينيزي منذ عام 2011 بسقوطه صفر -1.