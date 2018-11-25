شكرا لقرائتكم الأهلي يحكم قضبته على «الدربي» 6 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 23:55
يبحث الاتحاد عن فوز غائب منذ 6 أعوام أمام جاره وغريمه التقليدي الأهلي عندما يلتقي الفريقان مساء الأحد المقبل بالجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين السعودي.
وسبق أن التقى الفريقان 20 مرة في دوري المحترفين حقق خلالها الاتحاد الفوز في 6 مواجهات آخرها موسم 2012-2011 عندما تغلب على الأهلي بهدف نظيف في الجولة 24 من عمر البطولة.
ومنذ ذلك الحين واجه الاتحاد نظيره الأهلي في 12 مناسبة حقق الأخير الفوز في 6 لقاءات وساد التعادل في مثلها.
آخر من سجل للاتحاد في مرمى الأهلي بدوري المحترفين اللاعب نايف هزازي.
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