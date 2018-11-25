شكرا لقرائتكم «المسابقات» تنقل «الاتفاق والشباب» إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 00:42

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مواجهة الاتفاق والشباب إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بدلاً من إقامتها على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



ونُقلت المباراة بسبب وجود أعمال صيانة في ملعب الأمير محمد بن فهد، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للعبة.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 29 من الشهر الحالي.

يذكر أن الشباب خسر أمام النصر (1-0) كما خسر الاتفاق على يد التعاون (4-2) في الجولة العاشرة بالدوري.

ويحتل الشباب المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز السابع بسلم الترتيب.